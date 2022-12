Val d'Oise : un homme de 87 ans roué de coups dans son immeuble à Bezons est mort

Un homme de 87 ans est mort samedi 10 décembre à l'hôpital d'Argenteuil, cinq jour après avoir été retrouvé grièvement blessé dans la cave de son immeuble, roué de coups, a appris l'agence Radio France auprès de la maire de la commune, confirmant les informations de BFM et RTL. Deux frères ont été placés en garde à vue.

Selon les premiers éléments de l'enquête de la police nationale, la victime de 87 ans était descendue lundi soir dans les parties communes de son immeuble, "pour aller chercher une bouteille de vin dans sa cave, c'est sa femme qui l'a retrouvé fortement blessé", ajoute la maire de Bezons, Nessrine Menhaouara. Dans le rapport rédigé par la police, la femme de la victime, "inquiète de pas avoir de ses nouvelles de son mari", a donné l'alerte. Il été retrouvé blessé avec pronostic vital engagé, puis hospitalisé à Argenteuil. Nessrine Menhaouara confirme samedi le décès de l'homme de 87 ans : "la personne est bien décédée cette nuit malheureusement."

Deux frères en garde à vue

Le Sicop (Service de communication de la police nationale) indique que deux frères, qui étaient sur les lieux, "ont été placés en garde à vue" et que l'enquête "est menée par le parquet du Val-d'Oise". "Une personne serait a priori orientée vers la psychiatrie et une autre sera déféré devant un juge", indique la maire de Bezons, qui est "en colère" d'avoir été prévenue "tardivement" de cette agression, et d'être sans nouvelle du parquet de Pontoise. "Aujourd'hui, je suis dans l'attente d'éléments de l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé".

La maire de Bezons affirme s'être rendue sur place, dès qu'elle a été mise au courant. "J'ai contacté bien sûr l'épouse du monsieur que je connaissais par ailleurs. Elle m'a exprimé sa douleur et sa peine", confie-t-il. "Aujourd'hui, c'est vraiment l'incompréhension et beaucoup de colère chez beaucoup de Bezonnais", affirme le maire. "On attend que la justice punisse sévèrement ces individus parce que ce que ce n'est pas acceptable qu'on ne puisse pas se sentir en sécurité, y compris chez soi".

Quartier "tranquille et calme"

De l'incompréhension chez Nessrine Menhaouara, parce que cette résidence et ce quartier où habitait la victime, étaient qualifiés par deux mots : "tranquille et calme". L'édile affirme que, même si Bezons est une "une ville comme toutes les villes en banlieue parisienne, avec des problématiques de trafics de drogue qu'on n'arrive pas à résoudre", c'est la première fois depuis qu'elle y habite, depuis 2007, qu'elle a connaissance d'un "tel acte aussi odieux sur une personne âgée".