Val-d'Oise : un jeune homme tué par balle dans la rue cette nuit à Garges-lès-Gonesse

Un homme de 26 ans a été tué par balle dans la nuit de mercredi à jeudi en pleine rue à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Un second jeune homme a été blessé, a-t-on appris de sources policières. Tous deux sont connus de la justice pour trafic de stupéfiants.

Une fusillade a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur un parking rue Paul-Langevin, dans un quartier qui mêle immeubles et entrepôts industriels, a indiqué une source policière. Un homme de 26 ans a été tué par balle en pleine rue à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), et un second a été blessé, précisent des sources policières.

Les secours qui sont intervenus vers 03h00 du matin ce jeudi n'ont pu que constater sur place le décès d'un des jeunes hommes dans une voiture, ont précisé les pompiers. Il avait été touché à l'épaule, selon une source policière.

Une seconde victime, un homme de 22 ans, a été blessée au genou et transportée à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, a ajouté cette source.

Tous deux sont connus de la justice pour trafic de stupéfiants, selon une autre source policière. L'enquête a été confiée au service régional de la police judiciaire de Versailles.