Val d'Oise : une médecin poignardée devant l'hôpital de Pontoise

Une médecin travaillant au sein du centre psychiatrique de l'hôpital René-Dubos a été agressée au couteau ce vendredi 27 mai, vers 16h30. Alors qu'elle sortait du bâtiment, le Dr S. a été poignardée dans le dos par une patiente connue du service, souffrant de troubles psychiatriques. Grièvement blessée, la victime "a été rapidement prise en charge par le SMUR" indique la direction de l'hôpital. Elle a été transférée à une trentaine de kilomètre de Pontoise, à l'hôpital Bichat, dans le XVIIIème arrondissement de Paris Une intervention chirurgicale a été pratiquée en urgence dans la soirée et ses jours ne sont plus en danger ce samedi.

La personne à l'origine de l'agression a rapidement été retrouvée par la police et a été interpellée à son domicile aux alentours de 19h30. Elle est actuellement en garde à vue.

Une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire

Le Procureur de la République a été saisi dès vendredi soir. Une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide volontaire". Selon les premiers éléments de l'enquête rapportés par nos confrère du Parisien, la jeune femme à l’origine du coup de couteau est déjà connue des forces de l'ordre « pour détention d’armes blanches, troubles psychiatriques et diverses dégradations de voitures devant cet hôpital ».

La direction de l’hôpital informe dans un communiqué qu’elle s’est « rendue dans le service juste après l’annonce des faits pour accompagner les équipes » et que "toutes les mesures de soutien psychologique ont été mises en place pour soutenir les professionnels particulièrement affectées par cette agression".

La direction de l'hôpital René-Dubos ajoute qu'elle « adresse tout son soutien à la victime et sa famille. Le directeur de cabinet de la Première ministre, la ministre de la Santé, la directrice générale de l’agence régionale de santé et la maire de Pontoise, ainsi que l’ensemble des autorités de tutelles, ont souhaité exprimer également leur soutien aux équipes et à la victime".