Val d'Osie : la députée Naïma Moutchoum dénonce le "torrent de haine" raciste qu'elle reçoit et porte plainte

Sur Twitter ce lundi, Naïma Moutchou , l'une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale et députée du Val d'Oise dénonce la haine et le racisme qu'elle subit : capture d''écran d'une série d'images à l'appui, elle raconte que cela s'ajoute à un "torrent de haine, d’injures et de menaces" d'une "violence inouïe".

"Je suis même comparée à un singe, référence raciste à mes origines", s'indigne-t-elle. Tête de singe, corde de pendu, sac poubelle, menottes, les images qu'elle a reçues et partagées sur Twitter sont nombreuses

"Je tenais à témoigner et à dire qu’évidemment, je déposerai plainte", indique-t-elle.

La députée Horizon ajoute également sur Twitter : "Ces attaques sont un crachat au visage de tous les Français que je représente avec dignité et fierté, qu’ils soient issus de l’immigration ou non". De plus, elle a un mot de soutien pour sa consoeur, Fadila Khattabi, députée de la Côte d'Or et présidente de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, elle aussi en proie à des injures et présente sur les images reçues par mail.

Plusieurs élus et citoyens lui ont apporté leur soutien sur Twitter sous son hashtag #nerienlaisserpasser ," la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) ajoute également apporter "tout son soutien" et se rapprocher du parquet "afin de s'assurer que ces attaques abjectes et racistes ne restent pas impunies".