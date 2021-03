Val-de-Marne : cinq adolescents jugés pour violences sur les plus jeunes de leur "bande"

Cinq adolescents originaires du Val-de-Marne sont présentés à la justice ce samedi 13 mars. Ils sont soupçonnés d'avoir tirés au taser et au plomb sur des plus jeunes qu'eux, dans un contexte de rivalité entre bandes de jeunes.

Cinq adolescents originaires du Val-de-Marne doivent être présentés à la justice samedi 13 mars, soupçonnés d'avoir violenté et humilié des jeunes garçons de 12 ans de leur quartier, dans un contexte de rivalités entre bandes de jeunes. Une information judiciaire a été ouverte notamment pour tentative de meurtre et violences aggravées.

Des agressions et violences filmées

Selon une source proche de l'enquête jointe par l'AFP, ces violences se sont déroulées entre mineurs d'une même bande du quartier de l'Echat à Créteil. Les plus âgés du groupe "ont trouvé que les plus jeunes n'avaient pas été assez forts" face à une bande rival, "et ont décidé d'endurcir les plus jeunes par la violence".

Ces jeunes garçons de 12 ans avaient été forcé par des jeunes du quartier des Bleuets à baisser leur pantalon et chanter des insultes sur leur propre quartier.

Les victimes sont traumatisées

Des humiliations qui avaient été diffusées en vidéo sur le réseau social Snapchat. Suite à ça, les plus âgés du groupe des jeunes victimes auraient décidé de les "endurcir de manière violente". Ils leur auraient fait faire des pompes, les blessant également par des tirs de Taser et pistolets à plomb, le tout filmé. Les cinq adolescents soupçonnés d'être les auteurs de ces violences ont 16 et 17 ans.