Val-de-Marne : il cuisine un gâteau au cannabis, la famille finit à l'hôpital

Par Carole Sauvage, France Bleu Paris

Un repas de famille qui vire au bad trip. C'est ce qu'ont vécu une mère, ses trois filles et un invité dimanche 18 février à Thiais. Alors qu'ils déjeunaient, les convives se sont sentis bizarres après le dessert... Et pour cause, il contenait du cannabis ! Ils ont tous fini à l'hôpital.