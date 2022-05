Val-de-Marne : plusieurs véhicules brûlent dans un incendie à Valenton

Le feu s'est déclaré samedi en fin de journée à Valenton dans le Val-de-Marne. Une centaine de pompiers ont été mobilisés sur place. Plusieurs poids lourds et voitures ont brûlé. On ignore pour le moment les causes de l'incendie.