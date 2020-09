Val-de-Marne : prison ferme pour deux jeunes qui avaient agressé un autre jeune dans un bus à Orly

Deux jeunes hommes, qui avaient agressé un autre jeune le 3 septembre 2020 à Orly, à bord d'un bus qui relie Villeneuve-le-Roi à Villeneuve-Saint-Georges, ont dormi en prison. Ils ont été condamnés jeudi par le tribunal de Créteil à dix mois de prison ferme.

Les jeunes ont reconnu l'agression

"Ils reconnaissent les faits, ils expliquent que cette agression s'inscrit dans un contexte d'affrontements entre bandes", indique le parquet.

"Ils ont cru avoir reconnu un jeune de Villeneuve-le-Roi avec lequel ils sont en conflit. Un des deux prévenus a d'ailleurs expliqué avoir été frappé à plusieurs reprises par des jeunes de Villeneuve-le-Roi et qu'ils souhaitaient se venger."

Une erreur de personne

Pour les jeunes, il s'agissait de se venger mais ils se sont trompés de personne. Quand la victime, âgée de 17 ans, a indiqué qu'elle venait d'une autre commune, et non pas de Villeneuve-le-Roi, ils ont arrêté de la frapper. Ils sont descendus du bus et ils ont pris la fuite.

Ils ont été retrouvés grâce à l'analyse des images de vidéosurveillance et à des traces ADN. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue mardi.

L'un des jeunes avait déjà commis des violences dans un moyen de transport

Les deux prévenus, qui résident à Orly, ont été jugés en comparution immédiate. Ils étaient accusés de "violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours commises en réunion dans un moyen de transport et avec préméditation".

Ils n'avaient pas de casier judiciaire mais l'un d'eux était sous contrôle judiciaire à la suite de violences dans un moyen de transport en 2017, souligne le parquet.