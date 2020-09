Val-de-Marne : sept jours d'ITT pour un cycliste agressé par un chauffeur de taxi sur une coronapiste

C'est une après-midi que Pierre* n'oubliera pas de sitôt. Alors qu'il pédalait sur la coronapiste avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), un chauffeur de taxi a lui aussi décidé d'emprunter cette voie réservée aux cyclistes. Sauf qu'elle est interdite à tous les automobilistes. Le jeune garçon décide de le lui rappeler.

Sept jours d'ITT

"Je me suis arrêté à un feu rouge et je déplace un des plots qui sert à délimiter les espaces entre les voitures et les cyclistes et je le positionne derrière moi sur la coronapiste", explique Pierre à France Bleu Paris. Cette initiative n'est pas du goût du chauffeur de taxi qui traverse le plot avec sa voiture et déstabilise le cycliste en rentrant dans sa roue arrière. De là quelques échanges fusent. Avant de repartir, et alors que Pierre se dirige vers son vélo, le chauffeur de taxi adresse un premier coup de poing dans tête au jeune cycliste.

Pierre menace d'appeler la police. Le chauffeur de taxi entre dans son véhicule et repart. Mais en repartant le jeune ébéniste donne un coup dans la voiture du taxi. "Le chauffeur s'arrête quelques mètres plus loin. Et il revient. Il m'attrape le cou et m'étrangle. Il me donne encore quelques coups de poing jusqu'à ce que je tombe K.O inconscient sur la route", poursuit Pierre.

Le chauffeur prend la fuite mais est interpellé près de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif confie une source policière à France Bleu Paris. Il a été auditionné par la police avant d'être relâché. Le jeune homme, lui a été hospitalisé par la suite. Il repartira de l'hôpital ce jeudi soir avec sept jours d'ITT. Et annonce qu'il va porter plainte.

* Le cycliste a souhaité rester anonyme