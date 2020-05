Val-de-Marne : trois surveillants de la prison de Fresnes vont être jugés pour violences en réunion

Trois surveillants de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne vont être convoqués devant la justice pour avoir agressé quatre personnes dans la nuit de lundi à mardi à L'Haÿ-les-Roses, selon le parquet de Créteil. Ils ont été déférés, ce mercredi soir, et "seront présentés jeudi à un juge de la liberté et de la détention pour que leur soit notifiée une date d'audience".

Le premier soir du déconfinement, les trois surveillants, âgés de 21, 24 et 25 ans étaient sortis en voiture dans les rues de L'Haÿ-les-Roses et s'en étaient pris, pour une raison encore ignorée, à quatre habitants qui discutaient dehors. "Ils ont porté des coups aux hommes, ont tenté de rentrer dans le domicile des victimes et ont volé un porte-feuille avant de prendre la fuite", plus tard récupéré par les policiers lors de l'interpellation. Les trois surveillants sont poursuivis pour "violences en réunion" et le conducteur, âgé de 23 ans, l'est aussi pour "vol et conduite sous emprise d'un état alcoolique", selon le parquet. Les victimes, âgés de 20 à 35 ans, n'ont pas fait état de blessures nécessitant une prise en charge par les secours.