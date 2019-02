Val-de-Marne : un adolescent de 16 ans porté disparu depuis un mois

Champigny-sur-Marne, France

Un soir de janvier, Ulrich, un jeune de 16 ans de Champigny-sur-Marne (94), devait se rendre à son entrainement de football à Paris, mais ne s'y est jamais rendu. Depuis sa mère et ses amis sont sans nouvelles de lui. Le parquet de Créteil a ouvert une information judiciaire cette semaine

"Je ne dors plus, je ne mange"

Dans son petit appartement de la cité du Bois-l'Abbé, la maman d'Ulrich refuse de croire que son fils a fugué. "Toutes ses affaires sont là, intactes : ses vêtements, ses chaussures de foot, son ordinateur...", lâche-t-elle dans un sanglot. Pourtant, l'adolescent a bien confié à sa mère et à une assistante sociale qu'il désirait s'éloigner de ce quartier où il a grandi.

Un élève discret et réservé

Au collège, Ulrich est décrit comme un élève calme et réservé. "Il préférait lire pendant la récréation plutôt que d'aller dans la cour", se souvient le principal du collège Elsa Triolet.

Un comité de soutien

Plusieurs associations du quartier ont décidé de former un comité de soutien pour épauler la maman d'Ulrich et l'aider dans ses recherches.... Environ 2.000 avis de recherches vont être placardés dans les rues de Champigny et des communes avoisinantes.

Une enquête en Belgique est en cours

Une cagnotte sera aussi ouverte pour permettre notamment à la maman d'Ulrich de se rendre en Belgique.. C'est là que le téléphone de son fils a été détecté pour la dernière fois.