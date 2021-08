Val de Marne : un cascadeur qui a été la doublure Omar Sy en garde à vue après un rodéo en moto cross

Un cascadeur à moto est en garde à vue après avoir commis plusieurs délits routiers entre la Seine-Saint-Denis et le Val de Marne ce dimanche. Il a notamment pris le tunnel de Nogent à contre sens et a échappé plusieurs fois la police.

Un cascadeur, doublure d'Omar Sy dans la série "Lupin", est en garde à vue après un rodéo urbain et un refus d'obtempérer, ont appris nos confrères de franceinfo auprès d'une source policière ce mardi. Le parquet de Bobigny ne confirme pas son identité pour l'instant mais confirme la garde à vue pour refus d'obtempérer. Il a été interpellé dimanche soir en Seine-Saint-Denis et doit être déféré devant un juge ce jour, selon une source policière.

Il a pris trois fois la fuite

Dimanche après-midi, la brigade anti-criminalité (BAC) de Rosny-sous-Bois a repéré un individu non-casqué sur une moto-cross non-homologuée qui faisait des slaloms et des roues arrières à contre-sens sur le parking d'un centre commercial. Il s'est ensuite dirigé vers un rond-point avant de s'engager sur le parking d'un restaurant McDonald's. Les policiers, qui l'ont suivi, ont alors tenté de l'intercepter à pied, mais le motard a de nouveau accéléré, écrasant le pied d'un fonctionnaire avant de prendre la fuite en direction de Montreuil.

Deux heures plus tard environ, d'autres policiers le voient à Montreuil, toujours en train de faire des rodéos, et le motard refuse encore d'obtempérer et prend une nouvelle fois la fuite en direction du Val-de-Marne. A 17h30, il est repéré une troisième fois dans le secteur de Drancy, dans un groupe d'une dizaine de deux-roues qui font des rodéos et s'engagent sur l'autoroute A3 en direction d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.

Il provoque un accident à un carrefour

Enfin, à 19h30, le groupe est aperçu par les motards de la Compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis sur l'A3, à hauteur de la sortie Bondy Nord. L'homme prend à nouveau la fuite, emprunte l'autoroute A86 à contre-sens sur la bande d'arrêt d'urgence, s'engage sous le tunnel de Nogent-sur-Marne à contre-sens et sort au Perreux-sur-Marne. Il se retrouve à un carrefour, grille le feu rouge et percute un véhicule en circulation. Il est interpellé après cet accident et placé en garde à vue. La conductrice du véhicule percuté est sous le choc et a fait l'objet d'une prise en charge médicale.