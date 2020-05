Val-de-Marne : une surveillante agressée par un détenu à la prison de Fresnes

Une surveillante stagiaire de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, a été agressée ce lundi midi par un détenu de 26 ans. Elle lui apportait son repas avec deux "auxi", des détenus qui aident à la distribution, lorsqu'il s'est précipité sur elle avec un morceau de bois taillé, sans doute le pied d'un meuble selon le parquet de Créteil. Elle a été blessée légèrement au visage et au bras et a été hospitalisée quelques heures, avant de sortir ce lundi soir. Son pronostic vital n'est pas engagé. Elle sera entendue plus tard par un médecin légiste qui doit évaluer ses blessures physiques et psychologiques.

Un détenu connu de la justice

Il est impossible pour le moment de connaître les motifs du détenu, qui n'a pas dit un mot lors de l'agression. Il a été maîtrisé par les deux autres détenus qui accompagnait la surveillante. Ils ont repoussé l'agresseur avant que d'autres surveillants n'interviennent. Il a ensuite été pris de spasmes et avait des propos peu cohérents. Il a lui aussi été hospitalisé et n'est toujours pas sorti de l'hôpital ce lundi soir. Le parquet de Créteil n'exclut pas son placement en hôpital psychiatrique. Le détenu a été condamné à de multiples reprises pour des vols avec violence. Selon le parquet de Créteil, il aurait plus d'une dizaine de mentions à son casier judiciaire. Lorsqu'il était mineur, il a été condamné à six ans de prison par la Cour d'Assises des mineurs des Yvelines pour un braquage.

L'homme de 26 ans était actuellement en détention à la prison de Fresnes depuis février 2018 pour une tentative de vol à main armée. Le procès a été renvoyé aux Assises en janvier 2020. Il était donc dans l'attente d'un procès.