Le vivre ensemble à Val-de-Reuil n'est pas un vain mot, juge l'adjointe au maire Fadilla Benamara

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin demande la dissolution de la Ligue de défense noire africaine (LDNA) qu'il a qualifiée d'organisation "raciste". Samedi 11 septembre une trentaine d'individus se réclamant de cette organisation avaient envahi la mairie de Val-de-Reuil en pleine cérémonie de mariage, et enfariné le maire PS Marc-Antoine Jamet. Les violences dans cette ville de l'Eure ont débuté le dimanche précédent par une dispute entre deux enfants, l'un d'origine kurde, l'autre sénégalaise. Et tout a dégénéré en affrontements impliquant jusqu'à 200 personnes. Ce lundi les autorités ont voulu calmer le jeu.

Fadilla Benamara, adjointe au maire de Val-de-Reuil molestée samedi dernier, était notre invitée à 8h15: "Je suis fatiguée de ce cirque, des conséquences, de cette intrusion dans notre mairie de Val-de-Reuil. Un jour de mariage, un jour qui est normalement dédié à des moments des plus sympathiques dans un mandat d'élu, et que des individus débarqués de nulle part, venus faire leur show chez nous et dans notre ville comme terrain de jeu, rejoints par une minorité de jeunes. Ces gens-là ont saccagé trois mariages, terrorisé des familles entières" s'est lamentée l'élue.

La colère est encore très présente. Fadilla Benamara

Fadilla Benamara est revenue sur l'origine des incidents: "Comme dans n'importe quel affrontement qui démarre avec une étincelle, ce sont deux enfants qui se battent. Et puis deux mères qui, au lieu de séparer dignement leurs enfants en leur expliquant que ça ne se fait pas, ça dégénère entre deux mères qui se battent. Les voisins, les amis, la famille interviennent et on a d'un côté une famille kurde et en face, une famille d'origine franco- sénégalaise et les amis de cette famille. Ces deux familles, au lieu de trouver un terrain d'entente logique, intelligent ,choisissent de réitérer cette bagarre, mais cette fois ci avec des molosses d'1m80 avec des armes. Et ça se termine à l'hôpital".

La place des 4 saisons à Val-de-Reuil © Radio France - Anne Bertrand

