La mairie de Val-de-Reuil "assiégée", son édile enfariné dénonce cette atmosphère "explosive"

Une trentaine de personnes ont envahi la mairie de Val-de-Reuil (Eure) ce samedi. Un rassemblement était organisé devant l'édifice à l'appel de la ligue de défense noire africaine, une semaine après la rixe et les nombreuses tensions dans la ville.

Une semaine après la rixe qui a eu lieu à Val-de-Reuil, une centaine d'individus se sont rassemblés devant la mairie de la ville ce samedi à l'appel de la ligue de défense noire africaine. En début de semaine, deux personnes d'origines africaines ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir porté des coups à un homme, gravement blessé. Ces événements font suite à une bagarre entre deux enfants dimanche dernier

Récupération politique

Tout part d'une bagarre entre deux enfants d'un dizaine d'années dimanche dernier. Les parents respectifs interviennent. Et là tout dégénère. Entre cent et deux cents individus s'affrontent. Parmi eux, des personnes, entre autres, d'origines africaines et kurdes.

Lundi dernier, les provocations continuent entre les habitants du quartier. Mais les forces de l'ordre et les CRS venus en nombre calment le jeu. Le lendemain, mardi, une manifestation par le PKK est organisée dans la ville. "Une manifestation improvisée sans la moindre autorisation (...) pour exploiter le faits divers", explique dans un communiqué Marc-Antoine Jamet le maire de la ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le plus grave réside dans les mots et les slogans qui entouraient ce rassemblement illégal. Il faut les appeler par leur nom. Ce sont des insultes. Ce sont des injures. Ce sont des menaces. Il s’agissait purement et simplement de provocations racistes", poursuit-il.

Sur les réseaux sociaux, le Rassemblement national et sa candidate à la présidentielle Marine Le Pen s'empressent de montrer du doigt le côté "communautaire" de ces affrontements. "Faux" répond Marc-Antoine Jamet. Le maire de Val-de-Reuil explique qu'il y avait des jeunes de toutes origines dans ces bagarres et s'insurge de "cette rumeur débile".

La mairie de Val-de-Reuil "assiégée", Marc-Antoine Jamet enfariné

La suite de ces événements s'est déroulée ce samedi. "La mairie ce samedi a été assiégée par un groupe de 100-150 personnes, venues de Paris et d'ailleurs, sorte de groupe extrémiste et raciste. Parmi eux, trente à quarante sont entrés physiquement dans la mairie, perturbés des mariages, cassé une porte, provoqué des malaises chez des enfants qui ont eu peur", décrit Marc-Antoine Jamet.

Le maire a été bousculé et enfariné par ces individus alors que des mariages ont eu lieu. "C'est ce qui s'est passé dans notre ville, un samedi de septembre qui aurait dû être normal dans une ville républicaine, ce qui est un peu consternant. Tout cela à la suite d'un incident qui a eu lieu il y a moins d'une semaine à Val-de-Reuil et qui continue à faire des vagues", poursuit-il.

"L'atmosphère est explosive à partir du moment où Marine Le Pen, le PKK et la ligue de défense noire africaine se mêlent de choses qui à Val-de-Reuil sont réglés, et c'est comme ça que je le fais depuis vingt ans, entre habitants, qui retrouvent assez rapidement le chemin de la paix", conclut Marc-Antoine Jamet.