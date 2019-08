Valdoie : il frappe son voisin avec une matraque télescopique

Valdoie, France

Il est 5h du matin dimanche dernier, 28 juillet, dans un immeuble de Valdoie. La musique est trop forte. L'un des habitants, un homme d'une trentaine d'années, monte à l'étage pour demander à son voisin du dessus de baisser le volume. Lorsqu'on lui ouvre la porte, il tombe sur trois individus, dont son voisin, passablement éméchés.

Un poignet cassé et 10 jours d'ITT

Deux d'entre eux jouent "les gros bras", l'attrapent et lui portent divers coups. Le troisième revient avec une matraque télescopique et le frappe. Bilan pour la victime : un poignet cassé et dix jours d'ITT. L'auteur présumé du coup de matraque, âgé de 30 ans, a déjà des antécédents judiciaires. Il a été placé en détention provisoire.

Les deux autres agresseurs présumés ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils seront tous les trois jugés en comparution immédiate pour violences aggravées ce vendredi 2 août au tribunal correctionnel de Belfort.