Valdoie : la justice se penche sur l'affaire des résidents de l'EHPAD la Rosemontoise menacés d'expulsion

Que vont devenir les 90 résidents de l'EHPAD la Rosemontoise à Valdoie, dans le Territoire de Belfort? C'est à cette question que doit notamment répondre le tribunal judiciaire de Belfort, saisi pour "occupation sans droit titre ni titre" des locaux par l'association les Bons Enfants. En effet, l'association, actuellement en charge de la gestion de la maison de retraite ne dispose pas du bail de location. La justice rendra sa décision le 4 mai prochain.

Un bail de location qui n'a pas été transferé

Pour comprendre pourquoi l'association Les Bons Enfants ne dispose pas du bail de location du site où se trouve l'EHPAD de la Rosemontoise, il faut revenir à la date du 7 novembre 2020. Ce jour-là, l'ARS et le conseil départemental du Territoire de Belfort transferent la compétence de gestion, jusqu'à présent confiée à l'association Servir mise en cause après la mort de 30 résidents et d'une aide-soignante, à l'association les Bons Enfants. Sauf que le bail lui ne peut être transferé. L'Association Servir a donc saisi la justice, estimant qu'elle "pourrait utiliser les locaux à d'autres fins".

L'association Servir continue de payer le loyer

Lors de l'audience qui s'est tenue ce jeudi, Maître Olivier Smallwood, représentant de l'association Servir se présente "comme un vilain petit canard. C'est une affaire sensible où l'on doit se positionner entre le droit et les enjeux humains". Lui parle donc de loi : "_Le droit à la propriété a été atteint_. (...) Servir reste le locataire des lieux et donc le titulaire des locaux". L'association, évincée par les autorités sanitaires "paye un loyer alors qu'elle est privée de toute ressource et reçoit même encore des factures". L'avocat réclame donc "la restitution des locaux, et une indemnisation liée à l'occupation".

Privilégier le droit ou l'humain?

Du côté de l'association Les Bons Enfants, son président Jean-Bernard Braun, présent à l'audience regrette que la justice soit saisie : "Nous avions conscience des difficultés liés au bail. Mais j'avais lu betement les statuts de l'association Servir et j'avais vu en première ligne que Servir défendait les valeurs chrétiennes. Je me suis dit que c'était impossible de ne pas s'entendre avec des gens qui ont comme vocation de faire prévaloir les valeurs chrétiennes. Malheureusement ce n'est pas le cas, et j'en suis profondément désolé".

Un constat partagé par ses conseils Maître Cyril Blaise, et Maître Fanny Crosnier : "Il n'y a aucune humanité en face, cela me semble hallucinant qu'on vienne plaider un dossier en droit en ouibliant qui sont les principaux interessés. On ne parle pas de chaises mais de personnes âgées médicalisés.