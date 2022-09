Valence : 10.000 euros collectés pour les enfants hospitalisés lors d'une vente aux enchères

La vente aux enchères a permis de réunir dix mille euros ! Une belle somme collectée par le Lions Club Valence Doyen qui sera reversée à l'association "Mon cartable connecté" qui permet aux enfants hospitalisés de suivre les cours à distance. L'argent récolté lors de cette vente permettra de financer 4 cartables collectés, des petites valises comportant deux caméras et une tablette. L’une filme l’enseignant et le tableau. L’autre a 360° permet à l’élève de voir ses camarades et d’interagir avec eux. Il n’y a pas d’enregistrement des cours, tout est en direct.

Mon cartable connecté a été fondé par l'artiste Marc Lavoine, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football Raymond Domenech et un ancien sous-préfet Abdel Aïssou et a déjà permis d'aider 500 familles, depuis 2016 en France.

Une centaine d'objets de grands sportifs, des œuvres d'art et des tableaux prestigieux étaient mis en vente aux enchères à la salle des Clercs de Valence. Étrangement ce ne sont pas forcément les plus beaux lots qui ont eu le plus de succès. Les baskets du décathlonien DrômArdéchois Kevin Mayer ne se sont pas vendus. En revanche des dossards portés par des champions de ski alpin de 1970 ont été acheté 70 euros.

Frédéric Goyet, vice-président du Lions Club Valence Doyen, chargé de l'organisation de la vente s''attendait à voir partir plus de lots mais il est satisfait de la somme récoltée : "cette somme va permettre d'aider une vingtaine d'enfants. Pour une première vente aux enchères, 10.000 euros c'est déjà pas mal mais nous aurions préféré récolter 5000 euros de plus. Le principal c'est que nous allons pouvoir aider ces enfants pour qu'ils soient connectés avec leurs camarades. C'est essentiel pour leur guérison."