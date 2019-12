Encagoulés, ils jettent seize colis au-dessus du mur de la prison de Valence

Valence, France

Un scène incroyable a eu lieu à la prison de Valence, dans la Drôme, ce lundi matin. Deux individus qui portaient des cagoules pour ne pas être identifiés ont lancé des paquets au-dessus du mur d'enceinte de la prison. Au total, seize colis auraient été projetés, mais seuls cinq d'entre eux ont été interceptés par le personnel de la maison d'arrêt. Ils contenaient des téléphones et du tabac.

Les détenus ont pu ouvrir onze paquets et récupérer leur contenu. Quarante-trois grammes de résine de cannabis et un téléphone ont été découverts un peu plus tard dans les cellules lors de la fouille. Un événement "surréaliste mais malheureusement habituel" explique Sylvain Royère, secrétaire UFAP UNSA à la prison de Valence. "On a parfois des accalmies. Aucune projection pendant une semaine, mais la semaine d'après, le rendez-vous est pris. Les détenus, ce lundi matin, ont voulu descendre à la promenade malgré le froid, c'était un peu inhabituel et on a compris qu'il s'agissait d'une livraison express prévue et commanditée."

Le syndicat exige des travaux sur le centre pénitentiaire avec notamment la pose de filets anti-projections pour empêcher de nouvelles "livraisons" de ce type.