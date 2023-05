Valence : 70 policiers supplémentaires chaque jour jusqu'à dimanche

Après les trois meurtres de la semaine passée, la Préfecture de la Drôme annonce ce lundi 15 mai que 70 CRS seront présents en renforts chaque jour sur la Zone de Sécurité Prioritaire (Fontbarlettes, Le Plan), "au moins jusqu'à dimanche".

ⓘ Publicité

Il n'est pas précisé si les forces seront issues de la CRS 8 - spécialisée dans les troubles à l'ordre public et les violences urbaines - ou d'une autre compagnie, mais les 70 renforts chaque jour sont assurés, ils viendront en renfort des effectifs locaux. Des équipes de chiens spécialisés dans les recherches d'arme et de drogue sont également détachées plus longtemps.

Le Directeur Général de la Police Nationale l'avait annoncé lors de sa visite à Valence samedi, les forces mobiles resteront en renfort "jusqu'à ce que la situation soit réglée". S'il n'avait pas précisé à quel moment la situation serait considérée comme "réglée", Frédéric Veaux avait affirmé qu'il était nécessaire de renforcer Valence à la fois avec des moyens de terrain mais aussi d'investigation. Une cellule d'enquêteurs de la PJ de Lyon est ainsi dédiée à l'enquête concernant les meurtres valentinois de la semaine passée.