Valence : attention au vol à l'arraché de colliers en or

C'est un type de vol fréquent. Des voleurs ciblent des piétons, en général des personnes âgées, qui portent des colliers en or. Ils arrachent la chaîne avant de s'enfuir. C'est ce dont a été victime un homme de 72 ans, rue Madier de Montjau, à Valence un peu avant 14 heures ce lundi. Heureusement, une patrouille de police municipale se trouvait à proximité. Les agents ont réussi à interpeller les voleurs présumés un peu plus loin. lls n'avaient plus la chaîne sur eux mais ils ont clairement été identifiés sur les images de vidéoprotection.

Ces deux jeunes de 18 et 19 ans qui se disent SDF nient les faits. Ils devraient être jugés en comparution immédiate mercredi. Leur victime a deux jours d'ITT, parce qu'elle a été choquée et parce qu'elle est marquée au cou par la violence du vol.