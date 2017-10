Valence : Christèle Moreaux met fin à sa grève de la faim

Après une nuit dehors et 24 heures sans manger, Christèle Moreaux a obtenu ce qu'elle réclamait. L'homme à l'origine de la mort de son fils Soltan-Sébastien va être rejugé. La mère de famille a donc décidé de mettre un terme à la grève de faim entamée lundi.

"Elle est épuisée mais soulagée". L'avocate de Christèle Moreaux, maître Brigitte Cartier, confirme la bonne nouvelle pour sa cliente. "Elle a été reçue vers 11h ce mardi matin par le procureur, et il lui a annoncé qu'il allait faire appel dans ce dossier." Ce dossier, c'est celui de Rida Anguadi, l'homme qui conduisait ivre la nuit du 30 septembre 2016 à Bourg-les-Valence, et qui a perdu le contrôle de son véhicule. Sur le siège passager, Soltan-Sébastien, 17 ans, n'avait pas survécu à l'accident.

Je ne supporte pas qu'il puisse continuer sa petite vie tranquille pendant que nous on souffre tous les jours"

Un peu plus d'un an après le drame, Rida Anguadi a été condamné la semaine dernière à trois ans de prison dont deux ferme par le tribunal correctionnel de Valence pour homicide involontaire, mais la juge n'avait pas prononcé de mandat de dépôt, contrairement à ce qu'avait requis le procureur lors du procès. Le coupable n'était donc pas parti en prison à l'issue du délibéré et c'est ce qui avait choqué Christèle Moreaux. "Je ne supporte pas qu'il puisse continuer sa petite vie tranquille pendant que nous on souffre tous les jours," exprimait-elle lundi, emmitouflée dans un gros polaire, assise devant le tribunal, quelques heures après le début de sa grève de la faim.

Son action a donc porté ses fruits et Rida Anguadi sera rejugé dans quelques mois devant la Cour d'appel de Grenoble. Christèle Moreaux a donc mis fin à sa grève de la faim, après 24 heures dans le froid et une nuit passée dehors.