Un jeune homme a été légèrement blessé d'un coup de couteau et un coup de feu a été tiré dans la voiture de son frère, ce lundi après-midi au quartier du Plan à Valence (Drôme). Ces deux ressortissant de Macédoine ont été pris à partie alors qu'ils se promenaient avec leurs femmes et leurs enfants.

Valence : coup de feu et coup de couteau dans le quartier du Plan

La météo quasi estivale lundi après-midi a incité cette famille originaire de Macédoine à se promener dans la quartier du Plan avec enfants et poussettes. Mais vers 16 heures la famille a été prise à partie par une groupe d'une quarantaine d'individus.

Ce sont deux hommes de la famille, deux frères, qui ont été particulièrement la cible du groupe. Un couteau et une arme ont été sortis. L'un des frères âgé de 25 ans a reçu un coup de couteau dans l'abdomen. Une estafilade un peu profonde mais qui a tout de même nécessité son passage à l'hôpital. Un coup de feu a aussi été tiré dans la voiture du second frère.

Le blessé a pu ressortir de l'hôpital en début de soirée avec trois jours d'ITT. Il est allé porter plainte.

Ces deux Macédoniens ne sont pas spécialement connus des services de police pour des faits de délinquance. Alors pourquoi cette bagarre qui ressemble à du règlement de compte ?

Ce sont les policiers du groupe des violences aux personnes de la Sûreté départementale qui sont en charge de l'enquête et devront trouver des réponses. Des premières auditions sont en cours pour vérifier les faits et essayer de trouver les auteurs du coup de couteau et du coup de feu.