Valence : des avocats mobilisés contre un projet de loi remettant en question le secret professionnel

Une quinzaine d'avocats se sont retrouvés devant le Palais de justice de Valence à 13 heures 30 ce mardi ; ils ont répondu à l'appel lancé par la profession partout en France, pour contester le projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire, modifiée une première fois par le Sénat, qui renverse selon eux la protection du secret professionnel liant l'avocat à son client, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.

Ce n'est pas qu'à la capitale que ça se passe. Il y a de nombreux avocats fiscalistes concernés dans la Drôme aussi - Me David Herpin, le bâtonnier du barreau de la Drôme

Le texte est sensé légiférer notamment sur le secret professionnel, en l'occurrence en matière de dossier fiscal. C'est un article qui pose problème : à l'occasion d'une navette parlementaire, les sénateurs ont écrit une exception au secret professionnel : "lorsque l'avocat fait l'objet de manœuvre ou action aux fins de permettre de façon non intentionnelle la commission ou la poursuite ou la dissimulation d'une infraction".

Le montage fiscal commence du moment où l'avocat constitue les statuts d'une société, ou qui fait un acte de vente de fonds de commerce

Pour Me David Herpin, le bâtonnier du barreau de la Drôme, "en gros, c'est l'avocat qui fait un montage juridique, fiscal, financier en toute bonne foi pour _un client, et si celui-ci en fait un mauvais usage en commettant une fraude fiscale ou un acte blanchiment, ça va permettre de faire une saisie dans le cabinet de l'avocat_, qui ne sera pas encadrée par le bâtonnier comme prévu." Et de s'interroger : "Pourquoi effacer cet encadrement ? Alors que l'avocat n'est pas complice dans le texte."

Le projet de loi, après une relecture des députés ce mardi, passe de nouveau au Sénat jeudi 18 novembre.