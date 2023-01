Valence : des policiers caillassés quartier Fontbarlettes, un conducteur interpellé

Vers 23h mercredi soir, la brigade de nuit de la police roule boulevard Churchill à Valence direction l'avenue de Romans. En sens inverse, ils voient une voiture arriver très vite, et tourner rue Verdi sans mettre le clignotant. Les policiers suivent alors le véhicule pour le contrôler.

Mais une vingtaine d'hommes les prennent à partie. Les policiers se font insulter, caillasser. Ils utilisent une grenade lacrymogène pour disperser le groupe et appellent la BAC en renfort. La Brigade Anti-Criminalité retrouve la voiture incriminée, garée sur un parking. Au volant un trentenaire alcoolisé, un bras dans le plâtre, et sans permis. Il a été interpellé et est en garde à vue.