Valence : des renforts policiers de Lyon et de Grenoble dans les quartiers du Plan et de Fontbarlettes

Valence : des renforts policiers de Lyon et de Grenoble au Plan et à Fontbarlettes

La BAC de Lyon et une brigade cynophile de Grenoble sont arrivées ce samedi soir 11 mars à Valence. Ils viennent appuyer la police drômoise confrontée à de nouvelles violences dans les quartiers sensibles du Plan et de Fontbarlettes. Au Plan, des tirs ont été entendus ce samedi soir sans que le tireur ne puisse être identifié. Dans la nuit de vendredi à samedi, une fusillade a fait deux victimes légèrement blessées au niveau de la tête et du pied.

Les renforts sont maintenus dans les deux quartiers pour la nuit de dimanche à lundi.

