Valence : des salariés de Leroy Merlin incommodés par une odeur irritante

D'où provient l'odeur qui a incommodé des salariés de Leroy Merlin ? Vers 17h30, ces employés travaillant dans l'entrepôt (pas dans la partie publique du magasin) se sentent mal. Ils ont des symptômes : rougeurs, irritations respiratoires et oculaires. Les pompiers et le Samu sont appelés sur place. On suspecte alors une émanation de chlore. 17 personnes sont examinées par les secours. Rien de grave finalement. Aucun transport à l'hôpital n'est nécessaire. Mais l'origine de l'odeur irritante n'a pas été identifiée.

