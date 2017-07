Valence : deux stades envahis par 250 caravanes

Le maire de Valence se dit "excédé" et demande aux forces de l'ordre d'intervenir après l'arrivée de ces gens du voyage lundi. Le groupe devait arriver la semaine prochaine.

250 caravanes se sont installées illégalement à Valence lundi : un groupe sur le stade marcel Pagnol près du plateaux des Couleures, l'autre sur le stade Georges Boichard , route de Malissard.

Ces familles de gens du voyage sont arrivées une semaine avant la date convenue avec la municipalité qui avait indiqué que l'aire de grand passage était déjà occupée ces prochains jours.

Une situation jugée " insupportable " pour le maire de Valence : Nicolas Daragon demande que les véhicules soient verbalisés pour chaque jour d'occupation. Il envisage la saisie des véhicules si les amendes ne sont pas réglées et demande aussi au préfet de la Drôme d'ordonner au plus vite l'expulsion des caravanes.

"Cette occupation illégale", dit Nicolas Daragon, "prive les sportifs de toute activité et nuit fortement à la qualité de vie des riverains. Ni la Ville ni les contribuables valentinois n’ont vocation à payer l’eau, l’électricité et les dégradations du domaine public que l’installation de gens du voyage engendre. Nous avons spécialement aménagé des aires d’accueil et tous les groupes doivent se plier aux règles de la République".