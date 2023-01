Valence : deux surveillants de la prison agressés par un détenu dangereux

Deux surveillants de la prison de Valence ont été agressés par un détenu dangereux et mentalement instable ce dimanche. Le premier vers 9h00 a reçu plusieurs coups de poing et à un jour d'ITT. Le deuxième en début d'après-midi. Lui aussi reçoit plusieurs coups de poing au visage pour quatre jours d'ITT. Les deux surveillants ont dû être hospitalisés. Le détenu motive son geste parce qu'il entendrait des voix le poussant à le faire sous peine d'être agressé sexuellement.

Le syndicat l’UFAP UNSa Justice dénonce une prison devenue hôpital psychiatrique et demande plus de moyens. "Notre établissement est devenu une succursale des hôpitaux psychiatriques en détresse. C’est un véritable fourre-tout, on mélange tout et on reçoit de plus en plus de profils totalement en inadéquation avec un établissement pénitentiaire. Si on rajoute à cela un manque chronique d’effectif, une surpopulation grandissante, le cocktail est détonant", selon un communiqué du syndicat pénitentiaire.