Valence : grosse opération de la police lors d'un rassemblement de tuning

Les policiers municipaux et nationaux, à Valence, ont fait équipe dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril afin de se rendre sur un rassemblement de tuning se déroulant sur le Plateau des Couleures (zone commerciale). Les adeptes de modifications automobiles se rassemblent régulièrement à cet endroit.

ⓘ Publicité

La police a interpellé un homme, au volant d'une puissante BMW modifiée, il a été placé en garde à vue pour rodéo sauvage et mise en danger de la vie d'autrui. La police a estimé qu'il n'était pas en maitrise de son véhicule à proximité de piétons.

Il a été libéré ce samedi après-midi. Le récidiviste reviendra devant la justice en novembre sur la base d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En 2021 il a été interpellé à Rodez pour des faits similaires.

Au-delà de cette interpellation, la police a retiré deux permis sur-le-champ, le premier pour un excès de vitesse dépassant de 40km/h la limite, le second de 50km/h. Les forces de l'ordre ont également dressé une soixantaine de verbalisations en tout genre, pots d'échappement modifiés, plaques d'immatriculation non conformes, défauts de contrôle technique, non port de la ceinture ou absence de clignotants. Six véhicules ont également été immobilisés.