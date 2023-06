Valence : guet-apens pour un livreur de pizza, quatre jeunes convoqués en justice

C'est un guet-apens violent dont a été victime un livreur de pizza, dimanche 4 juin, à Valence. Un peu après 22 heures, il est appelé pour une livraison, rue Sabaterie. À son arrivée, il est frappé à la tête et au dos - heureusement il porte un casque - par quatre individus. L'un d'entre eux part avec le scooter, les autres avec la caisse et l'appareil à carte bleue. Mais peu de temps après, avenue Victor Hugo, le scooter est repéré par le frère du gérant de la pizzeria. Celui-ci intervient aussitôt, attrape le conducteur, le livre à la police.

En garde à vue, il nie le vol et affirme qu'il transportait le deux roues contre "un billet" pour "deux gars de Valensolles (un quartier de Valence). Mais grâce au témoignage du livreur agressé et à l'enquête, les trois complices sont également identifiés et arrêtés par la police, deux lundi et le dernier mardi. Seul un des trois mineurs reconnaît les faits, les autres nient. Les trois sont convoqués devant un juge des enfants (deux à Valence, un à Privas, car habitant Guilherand-Granges). Le jeune majeur est lui convoqué en octobre 2024 devant le tribunal de Valence.