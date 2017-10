Valence : il braquait des livreurs de pizzas, il a été interpellé ce lundi

Un homme de 33 ans a été interpellé ce lundi soir dans le Sud de Valence (Drôme), soupçonné d'avoir braqué plusieurs livreurs de pizzas depuis fin septembre.

Depuis fin septembre, ce Valentinois de 33 ans passait des commandes de pizzas, à livrer à chaque fois à une adresse du secteur Sud de Valence. Il donnait un faux nom, et précisait qu'il n'avait qu'un gros billet pour régler, que le livreur devait prévoir de la monnaie.

Menace avec couteau ou machette pour s'emparer de la monnaie

Quand le livreur arrivait et cherchait en vain le nom du client sur les sonnettes ou boîtes aux lettres, le braqueur le surprenait, cagoulé, le menaçait avec un couteau ou une machette et prenait la monnaie du livreur, quelques dizaines d'euros.

Six agressions depuis le 29 septembre

Six livreurs de pizzas ont ainsi été agressés depuis le 29 septembre, trois rien que le week-end dernier.

La Brigade Anti-Criminalité a mis un dispositif de surveillance en place pour interpeller le braqueur. Ils ont suivi un livreur de pizza ce lundi soir peu avant 22h, et aperçu un homme qui le guettait et a tenté de se débarrasser d'un sac en voyant la police. Un sac qui contenait une machette, une cagoule, et le téléphone qui permettait de passer commande.

L'homme de 33 ans a été interpellé. Il est en garde à vue et devrait être présenté au Parquet ce mercredi.