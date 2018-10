Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé ce jeudi après-midi à côté du lycée Camille Vernet de Valence. Il venait de mettre la main aux fesses à deux jeunes filles. Ce sont les copains des lycéennes qui ont poursuivi l'agresseur et l'ont neutralisé avant d'alerter la police.

Preuve peut-être que les messages contre les violences sexistes font leur chemin dans l'esprit des adolescents : ce jeudi matin, ce sont des lycéens qui ont neutralisé un quinquagénaire qui venait d'agresser deux de leurs amies.

La scène se déroule vers 9 heures devant le lycée Camille Vernet de Valence. Un quinquagénaire met la main aux fesses à deux lycéennes devant l'établissement scolaire. L'une a le réflexe de le gifler, la seconde est totalement sidérée et ne peut réagir. Mais leurs amis commencent à invectiver l'homme qui s'enfuit.

Voyant cela, les jeunes lycéens s’élancent en courant derrière l'agresseur et le rattrapent quelques centaines de mètres plus loin. Ils le neutralisent et alertent la police.

Agressions sexuelles sur mineures

En garde à vue, ce Valentinois, inconnu des services de police et jamais condamné, reconnait les faits sans difficulté. Non seulement il a agressé les deux lycéennes de 15 et 17 ans mais il avait déjà eu le même geste envers deux autres jeunes femmes la veille dans les rues du centre-ville de Valence. Ces deux autres victimes n'ont pas pu être retrouvées. Il avoue même avoir effectué cela "par plaisir".

L'homme présenté au parquet ce vendredi après-midi a été déféré et placé sous contrôle judiciaire. Il a l’interdiction de s'approcher de ses deux jeunes victimes mais doit aussi se tenir éloigné de tous les établissements scolaires de la Drôme.