Valence : il tente de séquestrer sa locataire pour l'expulser de son appartement

Ce samedi 14 septembre, ce sexagénaire est venu avec deux amis devant son logement à Valence. Ils ont démonté la porte et attaché la jeune locataire. Ils sont poursuivis pour violences en réunion.

Valence, France

Un coup de sang, un coup de folie. Ce sexagénaire, au casier judiciaire complètement vide, ne s'est pas rendu compte de son acte.

Samedi matin, il se présente devant son appartement avec deux amis. Les trois hommes veulent récupérer le bien et chasser la locataire qui s'y trouve. Est-ce qu'elle ne paye plus le loyer ? Y-a-t-il d'autres raisons ? Tout cela reste encore flou.

Couchée au sol et les poignets liés

Les trois hommes démontent la porte d'entrée et pénètrent dans le logement. La locataire, une jeune femme d'une vingtaine d'années, s'oppose. Les trois hommes la couchent au sol et lui attachent les poignets avec des serflex - des colliers de serrage en plastique. Ils veulent changer les serrures et la mettre dehors manu militari.

Heureusement, la police intervient et les trois hommes sont interpellés. Ils ont été déférés devant le parquet de Valence ce dimanche et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis pour violences en réunion et violation de domicile.

Jugés en janvier

Ce n'est pas la première fois que le propriétaire se rendait dans l'appartement. Dans la semaine, il avait déjà tenté de récupérer le bien. Il avait dégradé les serrures et coupé l'arrivée d'eau dans l'appartement. Lui et ses deux amis seront jugés en janvier.