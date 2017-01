Valence : ils attaquent la fourrière de la police avec une voiture bélier

Le garage qui fait office de fourrière pour le commissariat de Valence, dans la Drôme, a été attaqué à la voiture bélier, mardi soir vers 22h30. Les malfaiteurs ont tenté de récupérer en vain une voiture de grosse cylindrée.

C'est une équipe de trois ou quatre voleurs encagoulés qui a attaqué le garage qui sert de fourrière au commissariat de valence mardi soir vers 22 h 30. Ils ont profité du départ de la dépanneuse pour pénétrer dans l'enceinte. Mais les voitures saisies par la police sont protégées par une second portail. La bande n'a pas hésité a foncé dedans pour accéder à l'endroit où était garée la Renault Mégane RS qu'ils voulaient emporter. Un voiture volée, mais retrouvée dans la journée de mardi à Bourg-les-Valence et entreposée par la police.

Il n'est pas rare que des malfaiteurs tentent de récupérer ainsi, dans des fourrières, les véhicules qu'ils ont volé et dont ils ont déjà la clé.