Valence : ils draguent et se retrouvent agressés au couteau

Ils draguent et se retrouvent agressés au couteau à Valence.

Mieux vaut faire attention lorsque l'on drague la nuit à Valence. Ce dimanche matin 30 avril vers 6h00, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été victime d'un coup de couteau qui l'a heureusement très légèrement blessé au niveau du thorax. Alors que lui et son ami, rentraient visiblement de soirée, un peu éméchés, ils ont décidé de draguer une jeune femme sur son balcon, elle-même en soirée dans un appartement au niveau du Boulevard Bancel.

ⓘ Publicité

C'est alors qu'un autre jeune homme surgit sur ce balcon pour demander des comptes aux deux dragueurs. Les mots sont de plus en plus violents de toutes parts et les deux jeunes hommes décident de monter au niveau de l'appartement pour en découdre. Ils frappent violemment la porte d'entrée qui reste quelques temps fermée.

Quand elle s'ouvre, le jeune homme du balcon se présente avec un couteau et égratigne l'un des deux dragueurs. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'appartement, on appelle la Police qui intervient. L'auteur du coup de couteau explique avoir eu peur, il est interpellé et placé en garde à vue où il se trouve toujours ce dimanche soir, prolongée le temps que tous les témoins soient entendus. Les deux victimes elles s'en sortent avec une belle frayeur.