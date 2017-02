Valence : ils glissent des appareils photo dans un paquet de couches pour les voler

Un couple a été arrêté dans un centre commercial Plateau des Couleures à Valence (Drôme) ce mercredi. Leur combine pour voler des appareils photo a échoué.

Dans l'après midi de mercredi, l'homme se rend le premier au centre commercial Plateau des Couleures à Valence. Cet habitant de Portes-les-Valence prend deux appareils photo, et va les glisser quelques rayons plus loin, dans un paquet de couches.

Quelques heures plus tard, sa compagne valentinoise se rend dans le même magasin, et prend, comme par hasard, ce paquet de couches précisemment. Elle se fait arrêter à la sortie des caisses avec les deux appareils photo volés: valeur estimée entre 700 et 800 euros. En garde à vue, elle reconnaît le vol, et la combine mise au point. Des coups de téléphone entre les deux interpellés prouvent aussi qu'ils sont complices.

Elle est âgée de 29 ans, lui de 28 ans. Ils pourraient être jugés dès ce vendredi en comparution immédiate.