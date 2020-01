Valence : ils volaient des perceuses pour les échanger contre de l'héroïne

Valence, France

Deux hommes de 47 ans de Bourg-lès-Valence ont été identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance et interpellés chez eux. Ils avaient mis en place une technique pour voler de l'outillage sans être directement repérés par les vendeurs.

Des vols en deux temps

L'un des deux rentrait chez Leroy-Merlin, prenait des outils style perceuses dans les rayons, puis allait les déposer dans l'espace extérieur du magasin, là où sont vendus les articles de jardin ou les articles plus volumineux.

Le voleur présumé et son complice se rendaient ensuite en voiture dans cet espace là, récupéraient les appareils volés, les cachaient dans le coffre, sous la trappe où se trouve la roue de secours.

Puis ils chargeaient la voiture avec des gravats ou du ciment, passaient à la caisse extérieure mais faisaient alors semblant d'avoir oublié leur argent à la maison et redéposaient les gravats/le ciment etc. Mais les perceuses et autres outils volés restaient, eux, invisibles et ils repartaient avec.

Procès le 30 mars 2020

Les deux Bourcains se rendaient alors directement quartier Fontbarlettes à Valence pour échanger la marchandise contre de l'héroïne.

Ils auraient ainsi dérobé pour plus de 3 000 euros de matériels ces derniers mois. Ils auraient volé ainsi à 3 ou 4 reprises.

Les deux hommes ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès le 30 mars.