Valence : mouvement de panique à l'école Brossolette du Plan après des menaces de mort

La scène s'est déroulée vers 13h30 devant cette école du quartier du Plan à Valence à l'heure où les parents ramènent leurs enfants après la pause déjeuner. A proximité, il y a un groupe de cinq à six jeunes qui se battent et une maman entend distinctement des menaces : "on va revenir tous vous tuer, vous et vos enfants, vous gênez notre business". Affolement des parents présents, essentiellement des mamans, qui se réfugient dans l'école.

La police envoie des équipages sur place mais les jeunes sont partis. Malgré des rumeurs de coups de feu et coups de couteau, il n'est trouvé sur place ni trace de sang, ni douille. La police assure pour l'instant n'avoir par ailleurs rien vu aux caméras de vidéoprotection et n'a pas obtenu de témoignage direct.

L'inspecteur d'académie s'est rendu sur place. Les enseignants envisagent de fermer les deux écoles du quartier mardi 6 juin par précaution. Cette affaire montre une nouvelle fois à quel point la tension et la peur sont vives dans le quartier, exacerbées par les récents meurtres et les coups de feu à répétition.