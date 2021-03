Des habitants de Valence se sont inquiétés de voir débarquer au petit matin des gendarmes masqués et armés dans un immeuble du centre-ville. Ils sont intervenus dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogues.

Valence : intervention très remarquée de gendarmes masqués et armés en centre-ville

Les clientes du salon de coiffure à côté de l'immeuble situé avenue Sadi Carnot à Valence les ont bien vus à travers la vitrine. "Ah oui, des gendarmes armés et aussi un chien. Ils sont passés plusieurs fois", raconte l'une d'elles. Une opération importante qui n'est pas passée inaperçue ce mardi liée à une enquête sur un trafic de drogues.

Des habitants de l'immeuble ont été surpris et apeurés au petit matin de voir surgir ces forces de l'ordre armées et cagoulées. Les gendarmes du PSIG, du GIGN et de la compagnie de Romans-sur-Isère sont intervenus sur commission rogatoire dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Plusieurs opérations se sont déroulées simultanément dans d'autres communes. À ce stade, pas de communication officielle sur le nombre de personnes interpellées.