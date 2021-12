Valence : klaxons et feux d'artifice après la victoire de l'Algérie en Coupe arabe

L'Algérie a remporté ce samedi 18 décembre la Coupe arabe 2 à 0 contre la Tunisie, au terme de prolongations. Une victoire qui a mis en liesse la communauté algérienne de Valence, sortie célébrer ce sacre sur les boulevards, à grand renfort de coups de klaxon et de feux d'artifice.

Pendant plus d'une heure, la circulation a été bloquée sur les boulevards Valentinois, avec des pétards lancés des voitures, des drapeaux algériens, des cris de joie.

Après quelques débordements, la police a finalement bloqué la circulation sur les boulevards et dévié les voitures, pour mettre fin dans le calme à ces célébrations.

Scènes de liesse à Valence et en Algérie

"La Coupe arabe, au Qatar, c'est un préparatif pour la Coupe du monde et on a gagné ! C'était un très beau match mais difficilement gagné, on est allés jusqu'aux prolongations, il y avait un à zéro pour l'Algérie, ils ont marqué dans les derniers buts de la dernière prolongation !" raconte Hassan, sorti célébrer avec sa famille. "On va aller faire la fête, mais gentiment ! Il faut que ça reste une fête, on est pas là pour tout casser !"

"Ça me rappelle le jour de la coupe du monde !" s'exclame Saïd, 11 ans, maillot sur le dos, écharpe enroulée autour de la tête et drapeau à la main. "Je suis trop content qu'on ait gagné ! C'était un beau match, surtout la fin !"

Un supporter algérien sur le capot d'une voiture, à Valence pour célébrer la victoire © Radio France - Nathalie Dekeyzer

"J'ai des images en direct du bled, il y a beaucoup d'ambiance là-bas !" raconte Lahouari, drapeau sur le dos, en montrant des photos des célébrations. "C'est la fête, et au bled ça va durer une semaine ! On a pris la Coupe d'Afrique, la Coupe Arabe, on va prendre la Coupe du monde, maintenant on voit grand !"

Quelques incidents ont cependant eu lieu à Fontbarlettes : trois poubelles ont été incendiées et les policiers ont procédé à quatre tirs de bombes lacrymogènes pour évacuer les fêtards.