Valence : l'autopsie de la victime confirme la mort dans l'explosion de la rue Faventines

Valence, France

Il faudra des analyses complémentaires pour confirmer que c'est bien le locataire de l'appartement ravagé par une explosion et un incendie qui a été retrouvé sous les décombres quelques heures plus tard rue Faventines à Valence. L'autopsie pratiquée ce lundi matin à Grenoble n'a pas permis d'identifier formellement cet homme de 29 ans. En revanche, l'examen médico-légal permet de confirmer que le décès est dû à l'explosion et aux brûlures du violent incendie qui a suivi.

L'analyse de sang permettra également de préciser si le Valentinois avait pris de l'alcool ou des stupéfiants.