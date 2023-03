Valence : la famille de Tilio, 13 ans, touché par une grenade lacrymogène, porte plainte

La famille d'un adolescent de 13 ans a porté plainte contre X, ce mercredi 29 mars. Lors de la manifestation contre la réforme des retraites du 28 mars, à laquelle il participait à Valence, il a reçu une grenade lacrymogène au le visage. Il porte la trace du choc et de la brûlure, aucun médecin n'a déterminé d'ITT pour le moment. Le procureur de la République de Valence doit décider quel service est désormais chargé de l'enquête.

Les faits remontent au mardi 28 mars, vers 16h30, à Valence, au rond-point de Valence 2. Certains manifestants cagoulés commencent à s'approcher des forces de l'ordre, qui bloquent l'accès à la zone commerciale via l'avenue de Romans. D'autres manifestants, non-cagoulés, les invectivent. C'est le cas d'un des meneurs de la CNT (Confédération Nationale du Travail), qui se dirige d'un pas rapide vers les forces de l'ordre, suivi de quelques manifestants. C'est à ce moment-là que la police lance les grenades, de type MP7.

C'est l'un de ces modèles que reçoit en plein visage l'adolescent de 13 ans, qui se tenait à ce moment-là sur le rond-point de Valence 2, dans un arbre. Il accompagnait son père dans la manifestation. Au moment des faits, son père est plus loin dans le cortège, lui est à côté d'un ami et du père de cet ami. Au moment de l'impact "il n'a pas ressenti grand chose car il a tout de suite pleuré à cause des gaz lacrymogènes", raconte sa mère. C'est après avoir nettoyé ses yeux de sérum physiologique qu'il s'est rendu compte de la coupure, un demi-centimètre sous l'œil.

"On veut comprendre ce qui s'est passé"

"Aujourd'hui, il va bien, il a encore un peu mal quand on appuie sur la pommette", raconte la maman. Le médecin traitant de la famille n'étant pas légiste, il n'a pas souhaité se prononcer sur une ITT (incapacité totale de travail), qui permet de qualifier la violence des faits. Nous avons pu constater qu'il reste une marque rouge de brûlure sur l'intérieur de la joue droite de l'adolescent. La famille a déposé plainte ce mercredi 29 mars contre X. "Nous avons porté plainte (avec le père) pour avoir accès à l'enquête, comprendre ce qui s'est passé. Ça aurait pu être bien pire s'il l'avait reçue dans l'oeil", explique la mère.

La police a le droit de faire usage de grenades lacrymogènes sans sommation en cas de menace. Le commandant ayant donné l'ordre a considéré qu'il y avait menace, en raison de la présence de plusieurs centaines de personnes derrière les manifestants invectivant les forces de l'ordre. Les grenades MP7 sont légales, tirées à la main ou avec un lanceur Cougar, elles pèsent 168 grammes.