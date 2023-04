Valence : la médiathèque quartier Fontbarlettes fermée pour raison de sécurité

La pression devenait trop forte pour les personnels de la médiathèque du quartier sensible de Fontbarlettes à Valence et pour les usagers. Une trentaine de jeunes passent leur journée sur la place devant le bâtiment et se montrent menaçants explique Christophe Marmilloud, directeur général des services de Valence Romans Agglo : "c'était gérable jusqu'à la semaine dernière, mais le nombre de jeunes présents a fortement augmenté. Ils sont présents en permanence. Et les incivilités, c'est plus une pression qui s'est installée : les jeunes montent sur le toit, font du bruit, jouent au foot en tapant contre le mur et quand nos salariés leur demandent d'arrêter, ils sont menaçants. Ils empêchent aussi des usagers de rentrer. Et donc on a décidé de fermer temporairement la médiathèque."

La médiathèque de Fontbarlettes est essentiellement fréquentée par les écoles du quartier. Sa fermeture pendant les vacances scolaires est donc moins gênante. Les activités sont déplacées sur les médiathèques du Plan et de Latour-Maubourg.

L'Agglo espère rouvrir ce service public au plus vite mais le fera seulement quand la place sera sécurisée : "on attend des consignes de la Police Nationale" poursuit Christophe Marmilloud, "elle est en train d'étudier la situation et de faire le nécessaire. Tant qu'on n'a pas son feu vert et tant que la situation ne sera pas pacifiée, on ne rouvrira pas cette médiathèque."