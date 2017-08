PHOTOS | Valence : la patinoire reste fermée jusqu'en janvier 2018

Après l'incendie criminel du 5 août dernier à la patinoire de Valence, la mauvaise nouvelle a été confirmée ce mercredi matin. Pas de réouverture avant Janvier 2018. Il faut remplacer une partie du toit.

Très mauvaise nouvelle pour les clubs de hockey sur glace, de patinage et de curling de Valence. La patinoire du Polygone va rester fermée jusqu'en janvier. A cause de l'incendie criminel du 5 août dernier. Le feu qui a été mis dans une poubelle s'était propagé à l'arrière du bâtiment. Les clubs espéraient pouvoir reprendre l'entraînement dès septembre. Ce sera beaucoup plus long que ça.

4 mois de travaux

Le mur arrière de la patinoire de Valence endommagé par l'incendie criminel © Radio France - Mélanie Tournadre

Rien avant janvier prochain. Le délai a été confirmé ce mercredi matin lors d'une visite à la patinoire avec les services techniques de Valence Romans Agglo, le maire de Valence et président de l'agglo mais aussi tous les présidents des différents clubs concernés : Valence patinage artistique, les Lynx du Valence hockey sur glace et le Valence curling.

Trouver des patinoires de remplacement

Aucun entrainement ni aucune compétition, rien ne pourra avoir lieu au polygone pendant les quatre prochains mois. Les dégâts sont trop importants. La structure de la patinoire a été endommagée par la chaleur de l'incendie. Il va falloir changer une petite partie de la toiture. Les 400 licenciés dans les trois clubs valentinois vont donc devoir trouver d'autres patinoires dans les départements voisins.