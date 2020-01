Valence : la permanence de campagne du maire, Nicolas Daragon, dégradée pendant la manifestation

Nicolas Daragon, maire de Valence et candidat à sa réélection, dénonce sur les réseaux sociaux la dégradation de son local pendant la manifestation de ce vendredi contre la réforme des retraites. Il appelle à ce que les auteurs soient "rapidement identifiés, poursuivis et condamnés".

Valence, France

La permanence électorale du maire de Valence, Nicolas Daragon, a été dégradée pendant la manifestation contre la réforme des retraites ce vendredi, dénonce-t-il sur les réseaux sociaux. Les mots "voleurs", "menteurs", "assassins", "collabos" ou "démocrature" ont été tagués sur la façade qui a aussi été recouverte d'autocollants et un fumigène a en partie détruit la boîte aux lettres du local.

"Je condamne avec la plus grande fermeté ces nouvelles exactions, dont je souhaite que les auteurs soient rapidement identifiés, poursuivis et condamnés", a réagi le maire de Valence, candidat à sa réélection lors des municipales de mars prochain, qui évoque "un sentiment de nausée et de honte".

Les personnes présentes à l’intérieur de la permanence, située dans le centre-ville de Valence, "ont dû baisser les rideaux et s’enfermer à l’intérieur du local, de crainte d’être directement menacées dans leur intégrité physique".