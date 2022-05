Valence : la peur des habitants du quartier du Plan après la mort par balles de deux hommes ce vendredi

L'hypothèse du règlement de comptes sur fond de trafic de drogue n'est pas écartée après la mort de deux hommes tués par balle ce vendredi 6 mai au quartier du Plan à Valence. Les habitants sous le choc décrivent un quartier de plus en plus dangereux.

Deux hommes ont été retrouvés tués par balles ce vendredi matin par la police vers 5 heures du matin. Une des victimes se trouvait à côté d'une voiture arrêtée en pleine rue, atteinte par plusieurs balles à la poitrine. L'autre se trouvait dans une autre voiture encastrée dans un arbre. Il était assis côté passager, victime aussi de plusieurs tirs. Il est mort peu de temps après l'arrivée des secours. Les deux victimes de 38 ans étaient bien connues de la Justice.

à lire aussi Deux hommes tués par balles à Valence

La peur a envahi le quartier

L'immeuble de Danielle donne sur la scène de crime. À 83 ans, elle ose à peine sortir de chez elle : "passé 19h00, il faut que je sois rentrée chez moi, avant que la nuit ne tombe". Ça fait 40 ans qu'elle habite ce quartier qui selon elle a beaucoup changé : "il y a encore 20 ans, nous allions manger dans les pelouses du quartier avec les voisins. Maintenant on ne peut plus le faire". Danielle explique vivre en permanence sous pression. Même version pour Anne-Marie, une autre habitante de l'immeuble : "moi non plus je ne sors plus après 19h00". Pour se protéger chez elle, Anne-Marie a fait l'acquisition d'un bouledogue américain, "si quelqu'un entre chez moi, pas certain qu'il en reparte" dit-elle.

Nadira n'habite pas le quartier, mais y travaille en tant qu'auxiliaire de vie depuis un an. "Ce qu'il s'est passé me fait encore trembler de peur" En un an je n'ai jamais connu ça. Elle même maman, Nadira ne peut s'empêcher de penser aux parents des victimes, "c'est trop touchant, ça me fait vraiment mal au cœur". Mais pour elle, ce sont tous les quartiers de Valence qui sont touchés par la hausse de la violence.

Ces deux dernières années, il y a eu trois morts dans des règlements de comptes liés à la drogue dans l'agglomération valentinoise.