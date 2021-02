Valence : la police cherche les propriétaires de bijoux volés par trois ados

Il est 14 h 30 lundi 1er Février lorsque les policiers de Valence sont appelés pour un probable cambriolage à Bourg- lès-Valence. Lorsque les motards arrivent, ils aperçoivent du mouvement dans la maison et une effraction. Dans le domicile se trouvent trois garçons de 15 et 16 ans. Les jeunes n'ont pas encore eu le temps de faire main basse sur quoi que ce soit. Mais ils ont en main les tournevis qui leur ont permis de pénétrer dans la maison. Ils sont interpellés et placés en garde à vue.

Un précédent cambriolage à Valence

Deux d'entre eux sont originaires de Croatie le troisième est de nationalité italienne. Ils vivent habituellement prés d’Avignon mais sont venus en train jusqu’à Valence pour cambrioler. Ils font partie de ce que que les enquêteurs qualifient de délinquance itinérante car la sûreté départementale établit un lien certain entre ces trois jeunes et au moins un précédent cambriolage le vendredi 29 Janvier à Valence. C'est peut être de ce vol là que proviennent les deux bijoux retrouvés sur ces jeunes. Un bracelet de marque et et une bague en brillants dont le commissariat publie la photo afin de retrouver les propriétaires.

Les policiers de Valence sont à la recherche des propriétaires de ce bracelet et cette bague volés par ces trois jeunes cambrioleurs. - Police Nationale

Les trois mineurs dont les parents ne se sont pas déplacés, ont été remis en liberté à la fin de leur garde à vue mardi 2 Février. Le parquet de la Drôme a par ailleurs choisi la formule du "rappel à la loi" comme sanction, compte tenu de leur minorité.