Valence : la police nationale mène une opération contres les rodéos urbains

Une quinzaine de policiers nationaux ont pris place aux abords du quartier de Fontbarlettes, à Valence, en fin d'après-midi, ce samedi 19 juin. L'opération va durer entre 2 et 3h et elle a pour but de dissuader ou de sanctionner les rodéos urbains.

La pratique consiste à faire des acrobaties, au guidon de scooters ou de motos. Une activité dangereuse et bruyante. C'est donc une action nationale qui est menée aujourd'hui pour lutter contre les rodéos urbains, à la demande de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

"Aucun manquement ne sera toléré"

A Valence, les policiers, au volant de motos ou à bord de véhicules d'intervention, se tiennent prêts à intercepter ceux qui s'adonnent au rodéo urbain, sous les ordres du commandant Claude Bourrely, chef d'état major à la direction départementale de la sécurité publique de la Drôme : "A Fontbarlettes, il y a souvent des rodéos, les weekends notamment et ils sont de plus en plus nombreux à l'approche de l'été. On met tout en œuvre pour les mettre hors d'état de nuire, ce qui est difficile parce que les motocross peuvent être difficiles à intercepter. On va interpeler, verbaliser, et saisir les engins, aucun manquement ne sera toléré", prévient-il.

Mardi dernier, le 15 juin, le maire de Valence a interpelé Gérald Darmanin, suite à un incident, survenu dimanche 13 juin. Selon le maire de Valence, la police municipale s'est retrouvée seule à intervenir dans le quartier de la Chamberlière à Valence, sur un rodéo urbain, sans que la police nationale ne vienne aider les policiers municipaux.

"Nous n'étions pas sur les mêmes interventions, pour nous, ce n'était pas un rodéo, il y a eu un manque de coordination et c'est dommage, parce qu'on travaille normalement très bien ensemble", regrette le commandant Bourrely. "Ce n'était pas un refus d'intervention, nous n'avons pas pu répondre parce que nous étions sur d'autres missions, on a eu un couac d'organisation, en espérant que ça ne se reproduise plus."