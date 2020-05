Valence : la police surprend trois jeunes en pleine livraison de colis à un détenu de la prison

Trois jeunes ont été surpris par des policiers alors qu'ils s'apprêtaient à lancer un colis à l'intérieur de la prison, dans la nuit de samedi à dimanche. A l'intérieur des cartons, les agents ont retrouvé des téléphones, du cannabis et de l'argent. Ils vont être jugés en comparution immédiate.

Quatre téléphones, du cannabis et 170 euros en liquide, voilà le colis concocté par trois jeunes pour un ami, détenu au centre pénitentiaire de Valence. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils s'approchent en voiture de la prison pour effectuer la livraison. Âgés de 19 à 23 ans, la jeune femme et les deux garçons s'apprêtent à lancer les deux cartons à l'intérieur du centre pénitentiaire lorsqu'une patrouille de police les remarque. Ils sont contrôlés et lorsque les agents découvrent les "paquets cadeaux", les jeunes sont immédiatement emmenés au commissariat.

Ils ont reconnu les faits et seront jugés en comparution immédiate à Valence ce lundi 25 mai.